Meta Platforms股价节节败退 扎克伯格身家13个月蒸发1000亿美元

（早报讯）脸书和Instagram母公司Meta Platforms的首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）因为连续第二个季度公布令人失望的业绩，导致他个人财富再次暴跌110亿美元。扎克伯格的财富在短短的13个月内，蒸发了超过1000亿美元。

根据彭博社亿万富翁指数（Bloomberg Billionaires Index），现年38岁的扎克伯格现在拥有381亿美元的净资产，与2021年9月的1420亿美元相比大幅度缩水。扎克伯格在全球富豪排行榜的排名也节节败退。

Meta Platforms刚发布的营业额数字同比下降4.5%。这也是公司连续第二个季度营业额下降，这种情况是2022年之前从未有过的。与此同时，由于公司积极发展元宇宙，导致营业成本不断膨胀。Meta Platforms股价隔夜（星期四）在纽约股市开盘时直线下跌25%。现在的股价已不到100美元，是这只股自2016年以来的最低水平。

根据Meta Platforms最新资料，扎克伯格持有超过3亿5000万股Meta Platforms的股票。扎克伯格曾经在彭博社亿万富翁指数中排名第三，仅次于杰夫贝索斯（Jeff Bezos）和比尔盖茨（Bill Gates）。但以截至本星期三的数字显示，现在的扎克伯格已经跌出十大，排名第23位。