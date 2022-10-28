欧洲药管局建议将月经量大列为莫德纳和辉瑞疫苗副作用

（早报讯）欧洲药品管理局（EMA）委员会建议，将女性经期出血量大列入莫德纳和辉瑞-BioNTech冠病疫苗的副作用清单中。

EMA星期五（10月28日）说，在临床试验期间，从真实案例和医学文献中都观察到接种疫苗的女性在经期出血量大的报告，即出血量增加或持续的时间延长，或两者兼具，并对生活质量造成影响。它说，这些案例在接种了辉瑞／复必泰（Pfizer-BioNTech/Comirnaty）和莫德纳／Spikevax的第一和第二剂疫苗，以及追加剂都出现这种情况，但多数都不严重，并且是暂时的。

EMA委员会因此认为，经期时大量出血与这些疫苗有因果关系，至少有一种“合理的可能性”。

辉瑞、BioNTech及莫德纳公司未立即回应置评要求。

EMA说，没有证据表明一些女性经历的月经失调对生殖和生育能力有任何影响。EMA紧急工作组进行的一项审查显示，信使核糖核酸（mRNA）疫苗不会对孕妇或婴儿造成妊娠并发症，它们在降低孕妇住院和死亡风险方面与非孕妇一样有效。

EMA重申，总体而言，全部数据继续显示这些疫苗的好处远远超过了风险。

月经失调可能是由于一系列原因造成的，包括潜在的医疗状况以及压力和疲劳。一些卫生当局强调，在感染冠病之后也有出现这样的报告。