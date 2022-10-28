公正党公布西马候选人名单 旺阿兹莎转战吉隆坡敦拉萨镇

（早报讯）马来西亚人民公正党宣布第15届全国大选的国会选区候选人。安华夫人旺阿兹莎确定继续上阵大选，并将转战吉隆坡敦拉萨镇；安华长女努鲁依莎则将守土槟城峇东埔国会选区。

希望联盟最大政党——公正党星期五（10月28日）晚上在吉隆坡安邦举行的造势活动上，公布在西马的候选人名单。虽然活动前下起细雨，现场还是吸引约2000人出席。公正党署理主席拉菲兹致辞时说，自己从未试过在这么短时间内策划大选工作，但公正党最终还是成为最早完成筛选候选人及议席分配的政党。

公正党在会上正式委任安华为霹雳州打扪的国会选区候选人；重披战袍的拉菲兹也将回到他之前的班登选区。

此前不确定是否参选的旺阿兹莎将继续上阵，但她将离开班登选区，转战敦拉萨镇。一直被视为安华接班人的努鲁依莎则守土槟城峇东埔。

本次候选人名单的最大看点之一，是现任雪兰莪州务大臣阿米鲁丁将上阵鹅唛国会选区，硬撼前州务大臣阿兹敏。

鹅唛是公正党强区，此前一直由前公正党署理主席阿兹敏掌握。阿兹敏在2020年“喜来登事件”后退党，加入土著团结党，自此一直被视为公正党的叛徒。阿兹敏此前已宣布将在鹅唛守土，这意味着鹅唛将出现两名“大臣”对决的局面。

另外，马国前教育部长马智礼也一如外界预测，将上阵柔佛州新邦令金国区。马智礼曾是土团党党员，“喜来登事件”导致希盟政府垮台后，他淡出土团党，并于去年11月高调宣布加入公正党。

森美兰州务大臣阿敏努丁确定出战安华腾出的波德申国会选区；已故吉兰丹州务大臣聂阿兹的长子聂奥马则将出战霹雳州巴西沙叻。

安华致辞时说，这份候选人名单是经过仔细部署的，候选人将能代表全民，改变国家局势。安华也呼吁所有候选人保持谦卑，以民为本。

公正党东马的候选人名单将于下周公布。