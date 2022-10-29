中期选举临近 马斯克收购推特恐掀新一波选举假信息

（早报讯）现在距离美国中期选举剩下不到两周的时间，政治与媒体专家认为，自诩自由言论“绝对主义者”的全球首富马斯克收购了社交媒体平台推特公司，恐将掀起新一波的选举虚假信息。

路透社报道，考虑到推特在全球的影响力日益壮大，推特公司过去几年致力于收紧管制措施，以打击充斥推特平台的虚假或歧视性的危险言论。

身兼美国电动车特斯拉（Tesla）首席执行官和美国太空探索技术公司（SpaceX）总裁的马斯克曾誓言，将为推特应用松绑。

马斯克星期六（10月29日）凌晨5时许一连发了几条推文，他说，“任何人的推特账号若因轻微或可疑理由而被暂时关闭”“将从推特牢房里释放出来”，还说“喜剧现在在推特上是合法的”。

但过后，他又在推特上写道：“我要非常清楚地告诉大家，我们还没有对推特的内容审核政策进行任何修改。”

马斯克星期五（28日）刚宣布，他将成立一个“内容审核委员会”，对推特平台上的广泛观点进行审核。

为消除外界的疑虑，马斯克星期四（27日）向推特的广告商强调，他“绝不会让推特平台变成任由人们胡说八道，无须为自己的言论负上任何责任的地狱门”。

马斯克此前对推特永久封禁前总统特朗普的账号提出质疑。特朗普担任美国总统时，开了美国总统推特账号，吸引了近9000万名追随者。

特朗普一直在推特上谎称2020年总统选举存在大量舞弊，指他的选举结果“被偷”。

推特放宽对政治话语的管制措施对美国中期选举到底会有多大影响，目前尚不清楚。一些州已经开始提前投票，而民调显示大多数选民早已做了决定。

共和党人认为，许多社媒平台对共和党存有偏见。不过，不少使用推特的共和党人包括共和党的政治人物，星期五（28日）对马斯克收购推特公司表示欢迎。

民主党人则担心，如果推特松绑，特朗普的支持者一定会在推特上大肆宣传极右观点或虚假的选举舞弊信息。

美国中期选举将在11月8日举行。目前民主党仅在国会两院握有微弱优势。共和党领袖已经表明，如果共和党重掌国会，一定会阻挡民主党籍总统拜登推动的法案。