韩国忠清北道槐山郡发生4.1级地震

（早报讯）韩国星期六（10月29日）早上发生4.1级地震。

韩联社报道，韩国气象厅说，当地时间29日早上8时27分左右（新加坡时间29日早上7时27分左右），忠清北道槐山郡东北11公里处（长延面鸟谷里）发生4.1级地震；至上午10时，共发生12次余震。

这是韩国今年以来首次发生规模四级以上地震，距离去年12月14日在济州道西归浦附近海域发生的4.9级地震，约过了10个月。

据气象厅观测，此次地震之前发生了三次“前震”，具体包括8时8分14秒发生1.6级地震，8时9分32秒和8时27分33秒分别发生1.3级和3.5级地震。

忠清北道地区的最大地震烈度为5度，庆尚北道4度，江原道·京畿道·大田市3度，庆尚南道·大邱市·首尔市·世宗市·仁川市·全罗南道·全罗北道·忠清南道2度，光州市·釜山市·蔚山市·济州道1度。

震度达到5度时，几乎所有人会有震感，悬挂物会剧烈摇晃，还会发生器皿翻落或家具倾倒等情况。震度达到2度时，生活在高层建筑中的少数人们，可在安静的情况下察觉到震感，因此韩国全国大部分地区当天普遍都有震感。

据消防部门消息，截至目前，共接到65起地震相关联络，但尚无接到灾害损失报告。

韩国总统尹锡悦指示所有相关部门迅速掌握受灾情况，并检查电气和通信等社会基础设施是否出现问题。