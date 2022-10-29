民主党参院选情告急 奥巴马到佐治亚州催票

（早报讯）美国民主党籍前总统奥巴马星期五（10月28日）到佐治亚州协助民主党籍参议员催票，希望协助民主党守住对参议院的控制权。

路透社报道，佐治亚州是共和党的首要目标，他们只须拿下多一席，就可控制参议院。目前民主党和共和党在参议院各握有50席，民主党凭借副总统哈里斯的一票打破平局，才得以控制参议院。

在来临的中期选举中，佐治亚州首府亚特兰大的民主党籍参议员沃诺克（Raphael Warnock）面对共和党人沃克（Herschel Walker）的竞争。

民调显示沃诺克和沃克的选情陷入胶着，沃克获得前总统特朗普的支持。

佐治亚州传统上属保守党的地盘。两年前，拜登、沃诺克和另一名民主党候选人奥索夫（Jon Ossoff）在这里获胜，改写了历史。

两度当选美国总统的奥巴马28日站上亚特兰大郊区一座体育馆的讲台时，体育馆内有5000多人，并以非洲裔美国人占多数。他们都高喊奥巴马的竞选口号——“对，我们可以！”

奥巴马敦促人们在11月8日投票，他说：“千万不能放弃。绝望不是一个选择。”

奥巴马告诉民众：“你们现在应该问自己的是：‘谁会为你们战斗？’”

另外，奥巴马还出席了民主党人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）的竞选活动，她正与共和党的坎普（Brian Kemp）争夺佐治亚州州长席位。

艾布拉姆斯的民调一直落后于坎普。

奥巴马为民主党人积极助选，显示民主党对于参议院选举越来越感到焦虑。

根据美国选举分析网站FiveThirtyEight，目前民调走势对共和党越来越有利。截至10月24日，共和党控制众议院的概率已升至81％，重掌参议院多数的概率为45％，几乎已追平民主党。