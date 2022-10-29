荷兰抽象派大师蒙德里安作品 倒挂展出77年

（早报讯）荷兰抽象派画家皮特·蒙德里安（Piet Mondrian）其中一幅名作《纽约市一号》（New York City 1）过去77年在全球多个艺术馆展出，但近日专家们才发现，这幅名画自1945年展出以来，一直都是倒挂的，无人发现。

英国《每日电讯报》报道，发现错误的线索来自1944年在纽约市艺术家的工作室拍摄的一张照片。在照片中，放在画架上的作品，顶部的蓝色、黄色和红色胶带较为密集。后来，作品公开展示时，较为密集的条纹出现在下方。

蒙德里安对原色、锐角和直线的前卫运用，使他成为抽象运动中的领军人物。倒挂77年的《纽约市一号》是这位荷兰艺术家1941年在美国生活时创作的。蒙德里安没有在这幅作品上签名，而且，这幅以三种原色胶带交织组成的作品没有明显的上下之分。

蒙德里安1872年生于荷兰乌特勒支。《纽约市一号》1945年首次在纽约现代艺术博物馆展出，1980年后主要摆放在德国杜塞尔多夫（Duesseldorf）的北莱茵—威斯特法伦州（North Rhine-Westphalia）艺术馆中。艺术馆在举办“蒙德里安，进化”展览前夕的新闻发布会上揭露了这一错误。展览是为记念蒙德里安诞生150年。

馆长苏珊·迈耶-布瑟（Susanne Meyer-Bueser）在星期五（10月28日）的记者会上说，她是在今年初筹备蒙德里安的新展览时，发现这项历时70多年的错误。但为了避免作品受损，今后仍会以上下颠倒的方式展出。迈耶-布瑟说：“作品中密集的网格应该要在上方，就像黑暗的天空一般。当我把这件事告诉其他馆长，我们才意会到这有多么明显。”