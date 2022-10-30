被裁后首发文 推特前首席财务官：过去半年是压力最大的日子

（早报讯）被全球首富马斯克（Elon Musk）裁退的推特（Twitter）首席财务官西格尔（Ned Segal）在被裁后首次在推特发推文，形容过去这六个月是他这一生中精神压力最大、精神最紧张日子。

西格尔在上星期五（10月28日）早上发推文与推特道别。他的推文流露了他在马斯克收购推特的来回过程中，所经历的极大精神压力。

西格尔在推特工作五年多，马斯克上星期四（27日）完成总值达440亿美元的推特收购行动后，将他裁退。

48岁的西格尔在推文说：“在过去六个月里，我运用了48年训练出来的每一条精神肌肉来应对工作。当面对充满挑战和不可预测的环境时，当我们感到疲倦或觉得诚信受到质疑时，你会发现自己学到很多东西。我们的团队始终保持善良、尊重和坚定。他们是（我）终生的朋友。”

西格尔的推文。（网络照片）

尽管被裁，西格尔表示他对推特仍然抱着“很大的希望”。他也把在公司的时间描述为“我职业生涯中最充实的日子”。在推特社交平台上，西格尔也已经把他个人简历更改为“推特的前首席财务官和现任粉丝”。

他的推文说：“如果能够充分发挥潜能，推特将能够确保人人能沟通，人人能取得知识。它也能确保问责制运作、信息平等分配。对每个参与这项工作的人来说，这是巨大的责任。我希望他们有力量、智慧和远见。”

西格尔对推特继续发展为“世界的城市广场”（World's town square）感到“乐观”。西格尔说：“平面媒体也是花了几十年的时间，从​​错误信息、逐步设定标准的不断演变，最后成为跨越海洋和边界的知识和思想共享的媒介。”

西格尔是马斯克在完成推特收购交易后裁退的数名高管之一。其他还包括前首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）和前法律事务与政策主管加德（Vijaya Gadde）。

他们的聘约都有裁退金条款。西格尔获得2540万美元的裁退金，阿格拉瓦尔也带着3870万美元离开推特。

10月27日是今年4月掀开序幕的440亿美元（621亿新元）推特全面收购行动划下句点的日子。这是美国股市近期一个充满曲折的高调收购行动，间中更是多次出现时断时续的变数，甚至还闹上法庭，让人们怀疑买家马斯克是否会真正完成这笔交易。

直至美国法官在本月初下令马斯克必须在10月28日这个铁定的日期完成交易，整个收购行动才明朗化，以每股54.20美元价格收购推特的行动也得以最终完成。