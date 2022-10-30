英外长：与印度贸易谈判取得许多进展

（早报讯）英国外交部长克莱弗利在印度访问时指出，尽管谈判代表错过了达成英国与印度自由贸易协定的最后期限，但英印的贸易谈判取得许多进展。

据《印度时报》星期天（10月30日）报道，克莱弗利说：“我们在谈判中取得许多进展，我们将继续为达成一项对两国都有利的协议而努力。”

他说：“与印度的伙伴关系对我们很重要，我们希望加强和发展这种伙伴关系。”

英国和印度就一项贸易协议进行了约18个月的谈判。印度希望英国为本国公民提供更多的工作和学习签证，英国则希望印度降低威士忌等英国商品的关税，这与英国最近与澳大利亚和新西兰达成的类似协议一致。

报道：英执政党担心更多移民涌入 谈判受阻

不过，双方未能在原定的10月24日前达成协议。有报道称，英国执政党保守党担心更多移民涌入，导致谈判受阻。

英国右翼内政部长布雷弗曼最近恢复职务，她说印度人是英国最大的逾期逗留群体。这一言论令印度政府感到恼火。

然而，克莱弗利认为，这显示“很多印度人想来英国学习，印度商人想在英国做生意，是一件非常正面的事情，是值得庆祝的”。

但他补充说：“当然，这确实意味着我们必须确保我们的流程是正确的。”

克莱弗利拒绝评价印度裔首相苏纳克上台可能有助于促进英印关系的预期。

他说：“话虽如此，看到印度民众对英国首相（苏纳克）如此兴奋和热情，我很高兴。”