韩美启动五天联合空演 逾200架军机参演

（早报讯）韩国和美国空军第七航空队星期一（10月31日）启动“警戒风暴”联合空中演习，为期五天。

韩联社报道，10月31日至11月4日，韩军F-35A、F-15K、KF-16战斗机以及KC-330空中加油机等140多架军机和美军F-35B战斗机、EA-18电子战机、U-2高空侦察机、KC-135空中加油机等百多架军机将齐参演。美国海军陆战队、海军和陆军也参与其中。

此外，澳大利亚空军此次派遣KC-30A空中加油机首次参加韩美联演，驻扎在日本岩国基地的F-35B隐形战机也将首次在美军驻韩基地着陆。

演习期间，韩美战斗力出击次数将达到1600多次。美国太平洋空军方面称此次演习的飞行次数将创历史之最。指挥战时航空作战的韩国空军作战司令部航空航天作战本部将负责实时运营和控制联合战斗力，检验作战执行能力。

这是韩美自2017年12月以来首次实施如此大规模的联合空中演习。

在朝鲜可能进行第七次核试验的情况下，韩美意在通过此次演练对朝发出强烈警告。也有意见认为，朝鲜可能就此发起反抗武力示威。朝鲜已通过宣传媒体对此次演习进行猛烈批评，并将局势激化的责任归咎于韩美两国。

韩美2015年首次实施名为“警戒王牌”（Vigilant ACE）的联合空演，2018年将该演习改名为“备战综合训练”（CFTE），今年再次改名为“警戒风暴”（Vigilant Storm），并扩大演习规模。