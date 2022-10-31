马斯克接手推特即着手“平反冤案” 各方争相建议塑造推特新时代

（早报讯）美国亿万富豪马斯克刚成为社交媒体公司推特的新主人，马上收到来自四面八方的信息，就推特的未来方向提出各种要求和建议。

美国之音报道，美国前总统特朗普发信给马斯克说：“我非常高兴推特现在由一个明智的人掌管，不再被那些憎恨我们国家的极左疯子和狂人们左右。”

特朗普并没有在信中提到他在推特上不断质疑2020年总统选举结果，去年1月6日国会骚乱爆发后被推特公司永久封禁一事，他也没有说是否有意在推特重新设立账户。

俄罗斯前总统、现任联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫也向马斯克发推文表示祝贺。他说：“祝你在消除推特上的政治偏见和意识形态专政方面好运。放弃星链在乌克兰的生意吧。”

还有不少人要求马斯克取消推特过去对许多用户作出的处罚决定。一个拥有超过85万粉丝的匿名用户，因支持特朗普对选举舞弊所提出的指控而受到处罚。他抱怨说，推特平台喜欢自由派的声音，对保守派的声音屡屡进行隐蔽压制，也就是在不宣布的情况下对用户实施使用限制。

马斯克上星期五（10月28日）回复了这名政治保守派人士的诉求。他说：“我今天还要找出更多（不合理的处罚案例）。”

俄罗斯国有媒体俄新社总编辑西蒙尼扬（Margarita Simonyan）发推文，要求马斯克“取消推特对俄新社和俄罗斯卫星通讯社账户的封禁”，还试探地问马斯克，可否“也把推特对我的账号的封禁取消了？”

曾因多次发布有关冠病疫情“错误消息”而被推特永久封禁的共和党籍众议员格林（Marjorie Taylor Greene），27日为她的推特账号得以恢复而欢呼“言论自由”。

有消息说，马斯克收购推特后已经恢复了不少受到封禁的账户，但已经得到恢复的账号究竟有多少，现在尚不清楚。

对于推特的内容管理，马斯克自称是“言论自由的绝对主义者”。他在28日宣布，要组建一个包括“广泛不同观点”的内容审查委员会。在这个委员会开会之前，推特平台将搁置关于内容和账户恢复的重要决定。

身兼美国电动车特斯拉（Tesla）首席执行官和美国太空探索技术公司（SpaceX）总裁的马斯克，曾誓言将为推特应用松绑。他本身拥有一亿多名推特粉丝，至今发布的推文近两万条。