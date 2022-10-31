卢拉胜选后呼吁团结 首要任务解决民众饥饿问题

（早报讯）巴西当选总统卢拉在胜选后说，巴西社会各派应该放下对彼此的敌意，重新携手开始建设巴西经济、社会和制度。

新华社报道，巴西高等选举法院于当地时间星期天（10月30日）晚上（新加坡时间31日早上）公布的计票结果显示，在当天举行的巴西大选第二轮投票中，左翼阵营的劳工党候选人、前总统卢拉，击败极右派自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。

根据官方统计，卢拉的得票率为50.9%，博索纳罗为49.1%。

卢拉在当选晚上说，新政府的首要任务将是解决巴西民众的饥饿问题，为国内贫困人口提供更多财政支持。他将引导巴西社会各派重新“和谐共存”。“现在是重归和好的时候了，我将要领导的是所有巴西人民，其中也包括在此次选举中没有支持我的人。”

卢拉宣布，在外交方面，巴西将“重归世界舞台”，构建一个“可信的、有规划的、稳定的巴西”，让国际投资者重拾信心。巴西愿意与国际社会合作，继续强化对亚马孙雨林的保护。“我们希望与自然和谐相处，而不是与自然为敌。”

美国总统拜登和法国总统马克龙已向卢拉表示祝贺。拜登说，卢拉在“自由、公平和可信的选举中获胜”。马克龙在推特上说，他和卢拉“将重建法国和巴西两国的友谊”。

俄罗斯总统普京也在31日通过Telegram恭祝卢拉当选。克里姆林宫发表声明称，普京希望“推动俄巴两国在所有领域开展建设性的合作”。

卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期四年。