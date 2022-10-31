周一美市盘前下跌 重点谈晶片制造商英特尔最新业绩

星期一（10月31日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（10月31日）下跌。在本星期二（11月1日）和星期三（2日）备受期待的联储局政策会议中，投资者普遍认为联储局会连续第四次将目标利率提高75个基点。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌14.90点或0.38％，报3886.70点；纳斯达克100指数期货下跌60.40点或0.52％，报11485.80点；道琼斯指数期货则退低92.30点，报32769.50点。

美国商务部和劳工部上星期五发布的数据显示，消费者支出强劲和市场工资增长放缓。加上雪佛龙（Chevron）、埃克森美孚（Exxon Mobil）和其他非科技公司等大盘股集团的稳健业绩，让投资者对本季度的企业整体业绩表现较为有信心，带动股市上星期五广泛反弹。

标准与普尔500指数上星期五上升93.76点，闭市报3901.06点。道琼斯指数则大幅度上升828.52点，闭市报32861.80点。纳斯达克100指数也起3.17％或354.58点，以11546.21点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是112亿6000万股，比过去20天的115亿3000万股平均成交量稍微少一些。

盘前交易重点：

市场消息盛传，苹果公司供应商富士康（Foxconn）在中国郑州市的庞大iPhone制造工厂因为疫情相关限制，11月份的iPhone出货量可能会削减多达30%。苹果股价‌星期一晚上盘前下跌1.12美元，截稿时报154.62美元。

瑞士信贷（Credit Suisse）在星期一宣布增资细节时说，合格投资者已承诺以每股3.82瑞士法郎（约3.83美元）的价格买进4亿6200万股新股。这次融资计划是瑞士信贷重组的一部分。瑞士信贷股价在星期一晚上盘前交易中上升0.09美元，截稿时报4.02美元。

花旗银行分析团队将中资的小鹏汽车（XPeng）股票评级从原本的“买入”下调至“卖出”，目标价仅是3.18美元。花旗银行分析师预计，小鹏汽车要至少要到2026年才能出现盈亏平衡。小鹏汽车股价在星期一晚上盘前交易中下跌0.36美元或5.22%，截稿时报6.53美元。

星期一下文我们来看看晶片制造商英特尔（Intel）的最新业绩。星期一晚上盘前该股微跌0.12美元，截稿时报28.95美元。

盘前活跃股按序：苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，除了Carnival Corp股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

英特尔再次下调对全年业务的展望，并预计全年每股盈利会是1.95美元，营业额则会是在630亿美元至640亿美元之间。（路透社）

英特尔（Intel Corp）（纳斯达克证券交易所代码：INTC）

（早报讯）晶片制造商英特尔公司股价在上星期五（28日）创下自冠病疫情开始以来的最大单日涨幅。该晶片制造商宣布计划削减成本和进行裁员，让市场投资者对这只股又重拾信心。

英特尔股价上星期五上涨10.66%，收于当日的高点，闭市报29.07美元。这是这只股自2020年3月17日飙升12.3%以来的最佳单日。当时股价暴涨是因为全球陆续宣布疫情相关的封锁措施后，晶片需求突增所导致的。在过去连续九个季度里，每次英特尔发业绩后，它的股价都下跌，唯有这次例外。

这次英特尔发布的业绩相当糟糕。第三季度调整后每股盈利同比下降59%至0.59美元，营业额则下降20%至153亿美元。不过公司高管承诺到2025年底削减多达100亿美元的成本，其中包括裁员。

英特尔在上个星期四闭市后发布业绩，也再次下调了对全年业务的展望，并预计全年每股盈利为1.95美元，营业额则会介于630亿美元至640亿美元之间。公司高管的理由是“宏观经济持续逆风”。

华尔街市场分析师则普遍估计英特尔的全年每股盈利为2.20美元，营业额则是653亿美元。虽然英特尔的预估数字不达标，但因英特尔也同时宣布计划在2023年将成本削减30亿美元，然后到2025年底再削减80亿至100亿美元。

不过，在Tipranks的29名分析师中，只有五名给予英特尔股“买进”评级，16名给予“持守”评级，八名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是30.40美元。以上星期五的29.07美元闭市价计算，分析师认为这只股只剩下4.58％的向上潜能。