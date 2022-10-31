因俄国入侵乌克兰 挪威提高战备级别

（早报讯）挪威首相斯特勒宣布，挪威从星期二（11月1日）起提高战备级别，以应对俄乌战事。不过，斯特勒强调，俄乌战事未对挪威构成直接威胁。

据路透社报道，斯特勒星期一（10月31日）说：“军方将从11月1日起，提高挪威的战备级别。我们正面对数十年来最严峻的安全形势。”

斯特勒说，尽管没有迹象显示俄罗斯想让战火蔓延到其他国家，但随着区域局势更加紧张，挪威也更容易受到安全威胁、情报活动等的影响。

他说：“我们目前没有理由认为俄罗斯希望把挪威或其他国家卷入战争，但乌克兰爆发战争，意味着北约所有成员国都必须提高警惕。”

挪威国防部长格拉姆说，挪威武装部队将减少训练，把更多时间花在执行任务上，作为快速反应部队的国土防卫队（Home Guard）也会扮演更积极的角色。

挪威武装部队首长克里斯托弗森说，挪威空军已取消在美国的战斗机训练，以把这些战斗机留在国内。他预计，升高战备态势将持续至少一年。

挪威是俄罗斯邻国之一。俄罗斯入侵乌克兰后，挪威取代俄罗斯，成为欧洲主要天然气供应国。

此前，挪威在北溪天然气管道遭到破坏，以及在离岸石油和天然气设施发现来历不明的无人机后，加强了战略设施的安保力度。最近几周，挪威也逮捕了几名涉嫌在禁区拍照，或用无人机非法入侵挪威空域的俄罗斯人。