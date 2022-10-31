少数几个州的投票结果将决定参议院控制权

（早报讯）据彭博社报道，美国中期选举形势不明朗，民主党和共和党谁能掌控参议院仍是未知数，少数几个州异常激烈的竞争将决定鹿死谁手。

纽约时报／锡耶纳学院星期一（10月31日）发布的民调显示，民主党候选人在佐治亚州和宾夕法尼亚州以微弱优势领先，在内华达州与共和党难分胜负。只有在亚利桑那州，民主党才有较为明显的领先优势。

调查结果表明，选举日当晚将很漫长。

民主党和共和党在参议院各占一半席位，但最近几周，因为通货膨胀和经济衰退担忧的影响，势头一直在偏向共和党。然而，堕胎权问题，还有前总统特朗普支持许多共和党候选人，这些都可能使民主党支持者更加踊跃出来投票。

彭博社说，中期选举的最终结果或许要几天或几个星期才能揭晓，比如佐治亚州的获胜者需要获得超过50％的选票，才能避免12月再次对决。

在佐治亚州，民调显示民主党参议员沃诺克（Raphael Warnock）领先共和党竞争对手沃克（Herschel Walker），两人的支持率分别是49％和46％。

在宾夕法尼亚州，民主党人费特曼（John Fetterman）领先共和党的奥兹（Mehmet Oz），支持率分别是49％和44％。

民主党表现最弱的是在内华达州，现任参议员马斯托（Catherine Cortez Masto）与共和党挑战者拉索尔特（Adam Laxalt）平分秋色，支持率都是47％。

上述民调的误差范围因各州而异，误差在4.2个百分点至4.8个百分点之间。