卢拉与美德领导人通电话 渴望出席联合国气候峰会

（早报讯）巴西新当选总统卢拉与美国总统拜登及德国总理朔尔茨通了电话。

路透社报道，美国白宫说，拜登星期一（10月31日）和卢拉讨论了两国的牢固关系，并承诺继续携手合作应对共同挑战。

拜登和卢拉还讨论了“应对气候变化、保障粮食安全、促进包容与民主，以及管理区内移民”等问题。

同日，德国总理办公室发表声明说，朔尔茨向卢拉祝贺他在巴西第二轮总统选举中获胜，两人同意深化德国和巴西的关系。

另外，卢拉的高级外交政策顾问阿莫林说，卢拉“非常渴望”出席《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会（COP27）。

阿莫林在圣保罗对媒体说，多名巴西州长邀请卢拉一起参加本届联合国气候峰会，卢拉对此“非常感兴趣”。本年度联合国气候峰会将于11月6日至28日在埃及沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）举行。

阿莫林说：“现在还得看具体日期，才知道能不能做相关安排。”

巴西高等选举法院10月30日晚公布当天巴西总统选举第二轮投票的结果，左翼阵营的劳工党候选人、前总统卢拉，击败了极右派自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。

根据官方统计，卢拉的得票率为50.9%，博索纳罗为49.1%。

博索纳罗至今尚未发表任何讲话，也未打电话给卢拉，或承认自己败选。

卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期四年。