博索纳罗败选至今保持沉默 支持他的卡车司机封锁公路

（早报讯）巴西总统选举成绩揭晓已过去一天，但寻求连任失败的极右翼巴西现任总统博索纳罗至今仍保持沉默，外界担忧他可能会拒绝接受选举成绩。

另外，支持博索纳罗的卡车司机封锁了20个州的公路以示抗议，此举恐对巴西农产品出口造成影响，导致更广泛的经济混乱。巴西是全球主要粮食生产国之一。

路透社引述一巴西部长的话说，博索纳罗星期二（11月1日）才会向全国发表讲话。巴西通讯部长法里亚（Fabio Faria）早前告诉路透社，博索纳罗推迟发表讲话，是因为他得在10月31日晚上赶回官邸准备他的演讲稿。

另据彭博社，巴西媒体称，博索纳罗在星期天选举结果出炉后，当天晚上10时后就上床睡觉。星期一早上，他乘总统专车到位于首都巴西利亚的总统府。

巴西《经济报》称，博索纳罗可能在星期二以书面声明方式宣布承认选举结果。博索纳罗所属自由党一联盟党党魁卡哈多（Claudio Cajado）早前说，博索纳罗将在星期一向全国发表讲话。

目前仍不清楚博索纳罗会否承认败选。卡哈多及多名顾问都敦促他这么做。

传统上，败选的选举参选人会打电话给胜选对手表示祝贺，并承认败选。但博索纳罗未这么做。他不止一次对投票系统提出毫无根据的指控，甚至说过，“只有上帝”可以把他赶出总统府。

另外，支持博索纳罗的卡车司机在选举结果公布的第二天，用他们的卡车封锁了20个州的公路。视频画面显示，一些卡车司机在公路设置路障，呼吁发动军事政变，以阻止前总统卢拉再次成为总统。

抗议活动蔓延到了马托格罗索、圣卡塔琳娜、巴拉那、圣保罗、米纳斯吉拉斯、戈亚斯和巴伊亚等州。

在巴西利亚，有消息指博索纳罗的支持者计划占领高等法院前广场，警方接获通报后封锁了通往中央政府广场的交通要道。

博索纳罗的支持者认为高等法院做出利于卢拉的宣布。

巴西高等选举法院10月30日晚上公布当天总统选举第二轮投票的结果，左翼阵营的劳工党候选人卢拉，击败极右派自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。

根据官方统计，卢拉的得票率为50.9%，博索纳罗为49.1%。

卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期四年。