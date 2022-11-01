韩军战斗支援舰将参加日本阅舰式

（早报讯）韩国海军星期二（11月1日）消息，韩军旗下1.1万吨级战斗支援舰“昭阳”号当天中午抵达日本横须贺港，准备出席纪念日本海上自卫队70周年的阅舰式。

韩联社报道，“昭阳”号于10月29日搭载137名官兵从韩国镇海港出发。韩方将参加运动会等友谊交流活动，6日出席阅舰式，并参加6日至7日进行的人道主义海军搜救演习，10日回返韩国。

除了韩日两国之外，来自美国、英国、澳大利亚、加拿大、印度、印尼、马来西亚、巴基斯坦、新加坡、泰国和文莱13国的30艘舰艇和海上巡逻机P-3C也将参加演习。

韩军2002年和2015年曾出席日本海上自卫队阅舰式，日军则在1998年和2008年出席韩国海军阅舰式。

据推测，韩军这次派遣战斗支援舰而非战斗舰，或旨在避免韩军战斗舰船员向日本海上自卫队旗敬礼。由于日本海上自卫队使用的旗帜与太平洋战争时期的日本军旗旭日旗纹样设计几乎相同，韩国国内此前围绕是否参加日本阅舰式争论不休。

此外，阅舰式的配套活动——西太平洋海军论坛（WPNS）将于11月7日至8日举行。韩国海军参谋总长李钟皓将出席，同来自中国等30个国家和地区的各方，就更新《海上意外相遇规则》（CUES）事宜交换意见。