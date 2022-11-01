马斯克走马上任成为推特新首席执行官

（早报讯）在上星期完成440亿美元的推特（Twitter）收购后，特斯拉（Tesla）首席执行官马斯克（Elon Musk）星期一（10月31日）宣布将亲自上阵，成为推特的新首席执行官。

虽然马斯克兴致勃勃，但华尔街市场分析师却普遍认为，原本已经够忙的马斯克可能因此变得筋疲力尽，无法做好原本的工作。因为除了推特之外，马斯克还在太空火箭公司SpaceX、脑力晶片初创公司Neuralink和隧道交通公司Boring Company担任活跃的创办人或首席执行官职位。

自马斯克今年4月份提出收购推特以来，马斯克旗下的电动车特斯拉的股价已经下跌了三分之一，而准标与普尔500指数在同期则下跌了12%。除了担心马斯克会套现手中的特斯拉股票来买推特股权之外，不少投资者也担心马斯克会因为处理推特相关的事务而分心，无法像以往一样专注于特斯拉的发展。

但上星期解雇了推特的前首席执行官阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、首席财务官西格尔（Ned Segal）和法律事务与政策主管加德（Vijaya Gadde）等高级官员后，如果马斯克不亲自上阵，现在的推特是群龙无首。

马斯克是在提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中，透露了他会在推特担任首席执行官的消息。在这份文件中，他说在收购完成后，他已成为推特的唯一一名董事。

他在提交的文件中说：“以下在收购生效前担任推特董事的人，已不再是推特的董事：泰勒（Bret Taylor）、阿格拉瓦尔（Parag Agrawal）、科尔德斯塔尼（Omid Kordestani）、罗森布拉特（David Rosenblatt）、福克斯（Martha Lane Fox）、皮切特（Patrick Pichette）、德班（Egon Durban）、李飞飞和阿勒马耶侯（Mimi Alemayehou）。”

根据路透社消息，推特星期一也拒绝说明马斯克到底会担任首席执行官多长时间，或什么时候才会任命其他人担任这个职位。而马斯克在上述消息传开不久后，也在推特上发推文说，解散董事会的举动“只是暂时的”，但是他没有进一步详细说明。

另一方面，在成为推特的新主人之后，马斯克也快马加鞭，即刻要求旗下推特员工赶工在前后十天内推出加价户头服务。

据美国科技新闻平台The Verge报道，知情人士和The Verge看到的内部信件显示，推特现有可选择的每月4.99美元的Twitter Blue享有更多推特功能户头，将很快的被改为每月收费19.99美元的新Twitter Blue，外加被封为“验证用户”的新服务所取代。

报道说，根据目前的计划，现有已经过验证的用户将有90天的时间来选择要继续成为付费用户，或是失去他们现有的蓝色“验证用户”的标记，成为免费用户。从事这项“改进计划”的员工已经在上星期天（10月30日）被通知，他们必须要在11月7日的最后期限内推出这项新Twitter Blue的计划，否则他们将被解雇。