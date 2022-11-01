亚洲制造业10月份低迷 全球需求继续消退

（早报讯）随着全球对亚洲制造商品的需求继续走弱，亚洲制造业10月份表现低迷。

彭博社报道，台湾的滑坡尤为明显，标准与普尔全球制造业采购经理指数（PMI）从9月份的42.2下降至10月份的41.5，为2009年1月以来最低水平。

客户订单和需求的减少，加速了台湾制造业的下滑，工厂纷纷减产。通胀和利率的飙升正在抑制美国和欧洲的消费支出，令疫情激发的亚洲贸易热潮走向尾声。

标普全球市场财智经济师帕特尔（Shreeya Patel）在声明中称：“疲软的国内和国际需求是拖累总体数据的主要因素，新订单降幅达2020年5月冠病疫情暴发初期以来的最大降幅。”

日本制造业PMI从50.8降至50.7。韩国PMI从47.3升至48.2，但仍是连续第四个月处于萎缩区域。韩国星期二（11月1日）还报告两年来首次出现出口下滑，进一步表明全球经济正在降温。

东南亚的情况也不乐观。尽管制造业活动仍在扩张，但泰国录得区域最大降幅。随着销售价格创下有史以来最快增速，以及全球商品需求减弱，泰国PMI从55.7降至51.6。印度尼西亚和越南也报告10月份扩张速度放缓。马来西亚的制造业活动出现了更严重的萎缩。

指数高于50表明增长，低于50则表明萎缩。

一项民间指数显示，中国大陆10月份制造业形势恶化，防疫措施继续拖累生产和需求，不过下降速度有所放缓。财新中国大陆10月份制造业PMI报49.2，略高于9月的48.1。

根据财新和标普全球的声明，中国大陆10月份制造业的供应、国内外需求以及就业都出现萎缩。调查结果与官方数据基本一致。主要追踪大型国有企业的官方PMI也显示制造业活动出现萎缩。