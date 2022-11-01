周二美市盘前上涨 重点谈eBay的最新收购行动

星期二（11月1日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二（11月1日）上涨，秋季涨势也许有望继续。投资者也正密切等待着美国联邦储备局星期三（2日）开始的关键政策决定。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升34.80点或0.90％，报3906.80点；纳斯达克100指数期货起126.60点或1.11，报11532.20点；道琼斯指数期货则起206.60点，报32939.50点。

美国股市星期一（10月31日）下跌，股市主要股指收盘走弱。标准与普尔500指数隔夜下跌29.08点，闭市报3871.98点。道琼斯指数则跌128.85点，闭市报32732.95点。纳斯达克100指数也退低1.22％或140.64点，以11405.57点收市。

美国股市星期一的交易一般，交易所的总成交量是115亿3000万股，与过去20天的115亿2000万股平均成交量大致相同。

盘前交易重点：

尽管设在中国的工厂因为疫情而面对运营挑战，供应链波动也限制生产活动，中资电动车蔚来（NIO）在今年10月份仍然交出1万零59辆电动车，同比增长174.3%。蔚来股价在今晚盘前交易中上涨0.73美元或7.55%，截稿时报10.40美元。

中资电动车制造商理想（Li Auto）宣布，公司在今年10月份交付1万零52辆电动车，同比增长31.4%。理想股价在今晚盘前交易中上涨1.52美元或11.16%，截稿时报15.14美元。

英国石油（BP）宣布的第三季盈利比预期来得好，加上宣布总额达25亿美元的股票回购计划，公司股价在盘前交易中上升0.13美元，截稿时报33.41美元。

华尔街分析师普遍预测，超微（Advanced Micro Devices）在今晚收盘后发布的季度每股盈利会是0.74美元，营业额则会是58亿2000万美元。超微股价在今晚盘前上升0.99美元，截稿时报61.05美元。

今天下文我们来看看eBay的最新收购行动。今晚盘前该股起0.23美元，截稿时报40.07美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Meta Platforms、Uber Technologies、Carnival Corp和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

除了这次开拓的漫画与游戏卡领域之外，ebay也会开拓珠宝首饰领域。（路透社）

eBay

（纳斯达克证券交易所代码：EBAY）

（早报讯）eBay星期一（10月31日）宣布以2亿9500万美元收购漫画与游戏卡交易平台TCGplayer，希望借此机会回归eBay最初作为二手物品和收藏品交易平台的根源。eBay现在是计划通过专注于高端转售活动，重新开始收复公司10多年来的失地。

在冠病疫情期间，eBay曾经享受到短暂的电子商务业务的繁荣。但之后公司的市值就从去年的530亿美元的高位，跌至今天的210亿美元。在今年8月份的最新业绩报告中，eBay的销售量连续第五个季度同比下降。

与此同时，根据研究机构Insider Intelligence的数据显示，eBay在美国电子商务的市场份额已从2016年的7.6%降至今年的3.5%。

首席执行官亚诺内（Jamie Iannone）在宣布上述收购计划时承认，eBay与电子商务巨头亚马逊（Amazon）的市场竞争早已失败了。不过，他坚持认为，eBay在它原有的拍卖平台领域里，还是有“获胜的权利”（right to win）的机会的。

亚诺内说：“那些主要销售‘新品和当季’的B2C卖家，他们更有可能会选择在亚马逊（Amazon）或沃尔玛（Walmart）的平台销售。ebay试图进入那个领域。但是我不认为这是一个我们可以取得长期获胜的地方。”

基于此，ebay高管现在开始集中发展高端转售活动。亚诺内说，ebay会继续投资在他所谓的“焦点”产品类别。除了这次开拓的漫画与游戏卡领域之外，ebay也会开拓珠宝首饰领域。

针对这次收购，eBay收藏品副总裁博洛克（Dawn Block）说：“通过与TCGplayer联手，eBay能够有更多管道把实体收藏家和卖家，与世界各地的收藏家联系起来。我们两家公司有着相似的价值观和对收藏品社区的坚定承诺，我们能够一起为我们的客户提供一流的平台体验。”

尽管如此，在真正看到eBay业绩出现转机之前，在Tipranks的22名分析师中，只有八名给予eBay股“买进”评级，13名给予“持守”评级，一名给予“卖出”评级，一年期限平均目标价是51.11美元。