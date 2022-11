赴澳洲参加真人秀 英前卫长被停止党籍

(早报讯)曾任卫生部长的英国议员汉考克因报名参加真人秀节目,被执政保守党停止党籍。

据英国媒体报道,汉考克(Matt Hancock)将前往澳大利亚丛林,参加英国野外生存节目《我是名人,救我出去》(I'm a Celebrity Get Me Out of Here)。这个节目开播已20年,参赛者必须进行各种挑战,例如吃昆虫、与蛇共处等,然后由观众投票进行淘汰。

负责党内纪律的保守党首席党督哈特(Simon Hart)星期二(11月1日)说,他与汉考克谈过之后认为事态严重,决定立即收回党鞭。这意味着,汉考克现在须以独立议员身份坐在下议院。

汉考克任卫生部长期间,主导英国的冠病疫情应对工作,但因在防疫封锁期间被拍到在办公室与女助理拥吻而丢官。

针对汉考克决定参加真人秀,英国首相苏纳克通过发言人说:“首相认为,在国家面临挑战的时刻,国会议员应为他们的选民努力工作,无论是在众议院还是在他们的选区。”汉考克此前在党选中支持苏纳克,但未获得内阁职位。

汉考克身边的消息人士透露,汉考克原本拒绝加入节目,但在前首相特拉斯下台、政府恢复稳定后改变主意。节目制作人也同意,让他在拍摄期间接听有关选区紧急事务的来电。