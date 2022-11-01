韩警方在踩踏事故发生前接到11次通报

（早报讯）据韩国警方星期二（11月1日）公开的资料，从梨泰院踩踏事故发生前四小时至事故发生，警方共接到11通报警电话。

综合路透社和韩联社报道，据警方公布的报警记录，首尔梨泰院当天发生踩踏事故前的第一通报警电话约为10月29日傍晚6时34分。报警的民众说，大批人群涌入，令人不安，人群无法走出来，却不断有人进入，感觉会被压死。人太多，需要警方进行一下管制。

警方当天接获11个通报电话，针对其中四通出动警员到场疏散人群，剩余多数则以“现场已有警员出动”为由，未采取任何措施。

第二个报警电话的拨打时间为晚上8时零9分，报警称，梨泰院地铁站3号出口一带人太多，很多人摔倒受伤。警员出动后，同样仅将人群引导至人行道，未采取其他措施。

晚上8时33分的报警电话说：“人们在街上跌倒，看起来可能发生了意外，好像很危险。”

晚上10时11分，也就是事发前数分钟，报警电话中能够听到现场的惨叫声，但警方仍未派人到现场管制。报警的民众说：“（人们）会在这里被压死。这里很混乱。”

韩国警察厅厅长承认应对不力 鞠躬道歉

韩国警察厅厅长尹熙根星期二承认，警方在事故中应对不力，并向韩国民众鞠躬道歉。（路透社）

韩国警察厅厅长尹熙根星期二承认，警方在事故中应对不力，并向韩国民众鞠躬道歉。

警方计划对接到11个报警电话的警员开展调查。若发现存在渎职或编制虚假文件的违法情况，警方将走司法程序。

梨泰院踩踏事件已造成156人死亡，另外158人受伤。