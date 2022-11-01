澳大利亚：欲迅速终结中国对稀土业的垄断 犹“白日做梦”

（早报讯）澳大利亚资源部长认为，西方国家要想尽快结束对中国稀土和关键矿产资源的依赖，犹如“白日做梦”，中国在这方面牢牢掌握着全球市场。中方就此指出，任何人都不应该将世界经济政治化。

澳洲资源部长玛德琳·金（Madeleine King）在接受彭博新闻采访时指出：“中国对此早有预见，并做足了文章。”但她说，这不会阻挡澳洲和美国共同加强对这些重要矿产资源投资的决心，以打破中国对国际供应链的垄断。”她补充道，政府要“充分利用大自然在这些资源上的馈赠，成为中国以外的供应来源”。

针对澳美要一道增加对有关矿物的投资，中国外交部发言人赵立坚星期二（11月1日）在北京举行的例行新闻发布会上指出:“关键矿产资源国都应该为保障相关产业链供应链安全稳定发挥积极作用，共同承担全球相关矿产供应的责任，确保相关经贸合作正常开展。”他在回答彭博社记者问题时说:“任何人都不应该将世界经济政治化、工具化或武器化，破坏全球产业链供应链稳定，冲击现有世界经济体系。”

锂以及钴、铂和稀土等其他关键矿产资源，用于生产对国家安全和应对气候变化至关重要的各种产品，包括喷气发动机、光伏板和电动汽车。澳洲的锂矿和稀土产能大部分位于西澳大利亚州，储量位居世界前列，并且是全球重要矿产资源的主要生产国之一。

美国驻珀斯总领事西里亚娜·奈尔（Siriana Nair）说，澳美在确保关键矿产供应链方面有着“强烈的战略利益”。

虽然奈尔没有具体说明中国是澳美加强合作应对的目标，但这位美国外交官强调，关键资源来源单一是“一大弊端和重大缺陷”。