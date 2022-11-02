博索纳罗授权启动巴西政权过渡 但没有正式承认败选

（早报讯）在巴西总统选举中落败的原总统博索纳罗，星期二（11月1日）终于打破沉默，发表简短声明。他誓言尊重宪法，但没有正式承认败选。他也说，选后出现的抗议活动，是为表达对选举结果的“愤慨和不公”。

博索纳罗的参谋长诺盖拉随后说，博索纳罗已授权他和新当选总统卢拉的团队开始政权移交安排。

路透社和彭博社综合报道，博索纳罗在“沉默”了四十多个小时后，在首都巴西利亚总统官邸发表讲话，他说：“我一直被人贴上反民主标签，但我与指控我的人不同，我一直是遵守规则的。”

他还说，“作为总统和公民，我将继续遵守我们的宪法”。

他也呼吁封锁全国主要高速公路的亲政府示威者暂停封锁行动，并指那是“左翼分子的行为”。

博索纳罗的讲话两分钟就结束，他一讲完就离开，没有提及对手卢拉，也没有正式宣布接受10月30日的选举结果。

原参谋长诺盖拉说，博索纳罗已授权他正式启动政权过渡进程。同日，巴西最高法院也发表声明说，博索纳罗已接受选举结果。

巴西高等选举法院30日晚上公布当天巴西总统选举第二轮投票的结果，左翼阵营的劳工党候选人、前总统卢拉，击败了极右派自由党候选人、现任总统博索纳罗，当选新一任巴西总统。

根据官方统计，卢拉的得票率为50.9%，博索纳罗为49.1%。

巴西选举局宣布卢拉获胜后，博索纳罗超过44小时没有发表公开讲话，也没有和卢拉通电话，打破了选举传统惯例。

卢拉将于2023年1月1日正式就任巴西总统，任期四年。