朝鲜向东部海域发射不明弹道导弹

（早报讯）朝鲜星期三（11月2日）又发射弹道导弹。

韩联社报道，根据韩国联合参谋本部消息，朝鲜当天朝向韩半岛东部海域发射弹道导弹。韩国军方正在分析导弹射程、射高、飞行速度等具体参数。

考虑到韩美10月31日起实施有240多架军机参加的大规模联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm），且美国核潜艇“基韦斯特”号（USSN-722）正停靠韩国釜山港，朝鲜此次可能针对此次联演发起挑衅。

朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天当天说，如果韩美对朝鲜动用武力，将招致严重后果。朝鲜外交部发言人前一天也发表谈话称，如果美国继续军事挑衅，将考虑采取下一步加强版措施。

朝鲜今年以来发射弹道导弹共26次，发射巡航导弹共三次。

当天是朝鲜自尹锡悦担任韩国总统以来第15次射弹，也是时隔五天重启弹道导弹挑衅。朝鲜10月14日凌晨发射疑似为朝版“伊斯坎德尔”的KN-23导弹后，在中共二十大结束后的10月28日发射了两枚弹道导弹。

此外，朝鲜近期接连进行炮兵射击，违反韩朝《九一九军事协议》，10月14日一天内就进行了五次射击，18日和19日共进行三次，24日进行一次。朝军总参谋部称，这旨在回应韩军炮击。