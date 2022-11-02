荷兰通知中国关闭荷兰境内非官方“警察局”

（早报讯）荷兰政府星期二（11月1日）通知中国立即关闭设在荷兰境内的“警察局”。据报道，这些“警察局”骚扰当地的中国异议人士。

法新社报道，根据西班牙非政府组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）9月的一项调查，中国在全球设立了54个海外警察中心，其中两个在荷兰，英国和加拿大各有三个。

荷兰媒体随后于10月披露，阿姆斯特丹和鹿特丹各设有一个提供外交援助的这种非官方警察哨所，但中国当局并未向荷兰政府申请许可。

荷兰外交部长胡克斯特拉1日在推特上说：“由于荷兰没有接到有关申请，荷兰外交部已通知（中国）大使，这些警察局必须立刻关闭。”

他还说，荷兰外交部要求中国大使为设立这些“警察局”作出解释，并正在调查这些“警察局”的活动。

RTL广播公司和调查网站Follow the Money引述一名中国异议人士的话说，荷兰的两个“警察局”于2018年设立，被用于压制在荷兰生活的中国异议人士。

“保护战士”称，中国公安部门利用这些“警察局”在外国领土执行警务行动，并迫使中国公民回国面对刑事指控。

中国外交部说，荷兰的报道“完全不实”，称设在荷兰的“服务站”旨在帮助海外公民办理驾照更新等事宜。