出口民调：以色列利库德集团在议会选举中领先

（早报讯）以色列媒体星期二（11月1日）晚上公布的出口民调结果显示，前总理内坦亚胡领导的右翼政党利库德集团在当天举行的以色列第25届议会选举中领先。

新华社报道，根据以色列第12频道电视台当晚公布的出口民调结果，利库德集团获得议会120个席位中的30席，暂时领先。现任总理拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党以24席位居第二。

另据以色列第13频道电视台公布的出口民调结果，利库德集团获得议会31个席位，“拥有未来”党获得24席。

从阵营来看，由利库德集团及三个宗教政党组成的内坦亚胡阵营，在两家电视台的民调数据中分别获得61席和62席，这意味着内坦亚胡有望被授权组阁并重新担任总理。

另据法新社报道，以色列看守总理拉皮德2日凌晨在特拉维夫告诉支持者，现在预测选举结果“还为时尚早”“一切还没有定论，我们将耐性等待最后计票结果。”

以色列议会实行一院制，共有120个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

本次以色列议会选举于当地时间11月1日早上7时至晚上10时举行，共有40个政党和党派联盟参与角逐。官方初步计票结果将于2日公布，最终结果预计将在一周内公布。

2019年4月至2021年3月，以色列举行了四次议会选举。2021年6月，议会最终通过“拥有未来”党领导人拉皮德提出的组阁方案，终结了内坦亚胡连续12年的执政历史。根据组阁方案，总理由统一右翼联盟领导人贝内特担任，拉皮德任候任总理、外长，两人在约两年后轮换总理职位。

2022年4月和5月，两名议员相继退出执政联盟，执政联盟失去议会多数席位。6月，议会全会通过解散议会的法案，贝内特提前卸任，拉皮德从7月1日起担任看守总理直至新一届政府成立。