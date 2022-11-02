朝鲜首次向北方界线以南海域发射弹道导弹

（早报讯）韩国联合参谋本部说，朝鲜于当地时间星期三（11月2日）早上8时51分许（新加坡时间2日早上7时51分许），从江原道元山一带向东部海域北方界线以南海域发射了三枚短程弹道导弹。

这是朝鲜首次向北方界线以南海域发射弹道导弹。

韩联社报道，三枚弹道导弹分别落于北方界线以南26公里处、江原道束草市以东57公里处以及郁陵岛以西北167公里处。

由于导弹朝郁陵岛方向飞行，触发了与韩国空军中央防空控制中心及弹道导弹预警雷达相连接的中央民间防卫预警系统。

韩国军方称，正对导弹的射程、射高和速度等具体系数进行分析，并将严厉应对。

朝鲜今年来发射弹道导弹共26次，发射巡航导弹共三次。当天是朝鲜自尹锡悦担任韩国总统以来第15次射弹。

朝鲜此前曾有过使用火箭炮和海岸炮向北方界线以南海域发射炮弹的情况，但发射弹道导弹尚属首次，可见其挑衅力度不断升级。

韩国军方说，绝不能对朝鲜挑衅行径置之不理，将加强监视和警备力度，并同美军保持紧密合作，予以坚决应对。

考虑到韩美10月31日启动为期五天的联合空中演习“警戒风暴”（Vigilant Storm），240余架战机参演等情况，朝鲜或以此为借口射弹。朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长朴正天当天上午说，如果韩美对朝鲜动用武力，将招致严重后果。朝鲜外交部发言人前一天也发表谈话称，如果美国继续军事挑衅，将考虑采取下一步加强版措施。