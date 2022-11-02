尹锡悦：将严正应对朝鲜侵犯领土行为

（早报讯）韩国总统尹锡悦星期三（11月2日）紧急召开国家安全保障会议，谴责朝鲜当天发射弹道导弹，实际上是侵犯韩国领土行为，并指示有关部门严厉应对。

韩联社报道，尹锡悦当天上午在国家危机管理中心主持召开会议，听取联合参谋本部议长就朝鲜射弹进行的报告后做出上述表述。这是尹锡悦就任总统以来第二次主持召开国家安全保障会议。上一次是在5月25日朝鲜发射洲际弹道导弹之后。

尹锡悦说，朝鲜的行径是南北韩分裂以来首次侵犯北方界线，并利用导弹实际侵犯韩国领土的挑衅行为。朝鲜任何想要动摇韩国社会和韩美同盟的企图都行不通。

他指示有关部门迅速采取严正的应对措施，让朝鲜为此次挑衅付出代价。尹锡悦还要求韩军为保护国民生命和安全保持万全态势，应对朝鲜再次发起高强度挑衅的可能性。

与会人士说，朝鲜此次发射的弹道导弹侵犯了韩半岛东部海域的北方界线，落在江原道束草东北方向57公里处的韩国领海附近，是史无前例的军事挑衅，并强烈谴责朝方的行径严重威胁韩半岛和平与稳定。

与会人士还说，朝鲜违反联合国安理会决议和韩朝《九一九军事协议》等发射弹道导弹、巡航导弹、使用火箭炮和海岸炮发射炮弹，激化紧张局势的一切责任都在于朝鲜。

韩国总统室强调，朝鲜在韩国举国上下为踩踏事故遇难者哀悼的特殊时期进行挑衅，反映出朝鲜政权反人伦和人道主义精神的面貌。