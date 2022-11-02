美国：中美应就核力量保持沟通 以降低误判风险

（早报讯）美国政府对于中国不断发展核武器感到担忧，美国高级官员认为，双方应就潜在的危机保持沟通。

路透社报道，美国国务院军备控制、核查和合规事务副助理国务卿贝尔（Alexandra Bell），星期二（11月1日）出席华盛顿智库大西洋理事会的研讨会时说，美国正在敦促中国就核力量问题进行双边对话，并通过多边论坛来降低风险，通过保持沟通来降低对彼此的误判。

美国国防部称，中国正在大规模扩张其核力量，并正朝着到2030年拥有1000枚核弹头的目标迈进。但北京长期以来一直拒绝与华盛顿进行军控谈判，理由是美国已经拥有更大的核武库。

美国国防部在10月27日发表的《核态势评估》中强调，全球核危险正在加大。由于俄罗斯的庞大武器库和侵略行为，以及中国迅速增加的核武库等，都是美国核武器计划的潜在对手。

贝尔就这份报告阐述道，“作为第一步，我们真的很想与他们就彼此的论据、危机沟通、危机管理进行对话。”他说，华盛顿与俄罗斯进行了数十年的此类对话。

但习近平在今年10月的共产党代表大会上表明，中国将加强其战略威慑力，这个词常用以指核武器。

美国国防部负责核武器和反大杀伤力武器政策的副助理部长约翰逊（Richard Johnson）在研讨会上说，美国希望与中国就“比弹头数量更基本的事情”展开交流。他说：“让我们谈谈在关系中设置一些护栏，这样我们就不会出现不必要的危机。”