周三美市盘前起落不定 重点谈优步的新业绩

星期三（11月2日）重点：

在美国联邦储备局于星期三（11月2日）的政策会议正式开始之前，美国华尔街股市主要股指期货显得起落不定。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退0.20点或0.01％，报3855.90点；纳斯达克100指数期货起21.60点或0.19％，报11310.60点；道琼斯指数期货则跌33.30点，报32619.90点。

市场投资者似乎普遍认为，之前发布的数据显示劳动力市场继续强劲，减低了联储局放缓加息步伐的可能，导致华尔街主要股指隔夜下跌。

标准与普尔500指数隔夜下跌15.88点，闭市报3856.10点。道琼斯指数则跌79.75点，闭市报32653.20点。纳斯达克100指数也退低1.02％或116.62点，以11288.95点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是111亿1000万股，比过去20天的114亿5000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

爱彼迎（Airbnb Inc）预测假日季度营业额可能低过市场分析师预测，而且表示美元走势强劲已经开始对公司业务构成压力。这个消息导致爱彼迎股价在今晚盘前交易中下跌6.61美元，截稿时报102.44美元。

中国电动车制造商蔚来（NIO）星期三宣布，由于冠病疫情相关的限制，它已暂停整个生产工作。蔚来股价在今晚盘前仍旧上升0.19美元，截稿时报9.90美元。

制药商辉瑞（Pfizer）隔夜上调旗下冠病疫苗的全年销售预测数字，带动辉瑞股价上涨2.7%。但今晚盘前该股微退0.12美元，截稿时报47.89美元。

星期二（1日）在社交媒体上盛传的未经证实的消息说，中国计划在明年3月份重新开放。这个未经证实的消息带动了京东（JD.Com）和阿里巴巴（Alibaba Group）等在美国上市的中概股上涨了0.5%至5%。今晚盘前这些中概股继续偏高走势，升幅介于1%至3%。

今天下文我们来看看优步（Uber Technologies）的新业绩。今晚盘前该股截稿时报29.75美元，无起落。

盘前活跃股按序：超微（Advanced Micro Devices）、亚马逊（Amazon）、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）和Alphabet Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

在宏观经济不确定的情况下，优步还是打算缩减招聘规模并降低开支以扩大盈利能力。因为优步认为“不能把任何眼前有利市况视为理所当然”的。（路透社）

优步（Uber Technologies）

（纽约证券交易所代码：UBER）

（早报讯）随着全球消费者开始恢复旅游，加上对成本的严格控制，优步星期二（1日）对接下来的第四季度营运盈利做出超标的预测，带动公司股票在星期二飙升12.1%。

优步首席执行官科斯罗萨希（Dara Khosrowshahi）在业绩发布会上说，随着各个城市重新开放和旅游业开始蓬勃发展之际，消费者已经把开支预算转移到相关的服务上。这种情况与过去两年在冠疫情导致的封锁期间，消费者将支出只限制在基本需求方面已经大不相同了。

他说：“我们已经看到这些趋势在第四季度持续着。无论是出行业务（mobility）还是公司总预订量，今年10月将是我们有史以来最好的一个月份。”

不仅如此，优步前阵子曾因为疫情开始“正常化”而面对到司机短缺的问题也缓解了。因为现在的高通胀情况，促使许多人寻找额外收入来源，也间接的让优步的活跃的司机人数恢复到2019年9月的水平。

然而，在宏观经济不确定的情况下，优步还是打算缩减招聘规模并降低开支以扩大盈利能力。科斯罗萨西说，优步“不能把任何眼前的有利市况视为理所当然”的。

根据优步隔夜发布的业绩报告，公司今年第三季度营业额增长了72%至83亿4000万美元，比分析师平均预测的81亿2000万美元出色。调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）（不包括股票薪酬等一次性成本）则是5亿1600万美元，也比分析师平均预测的4亿6150万美元高。

业绩报告也显示，可归属于该公司的净亏损12亿1000万美元，每股亏损0.61美元，而去年同期亏损额则是24亿2000万美元，每股亏损1.28美元，可见公司业务正处在复苏的轨道上。

优步在业绩发布会上也预测，第四季度的调整后息税折摊前盈利，预料会在6亿美元至6亿3000万美元之间。根据Refinitiv搜集的资料，市场分析师普遍的预测数字是5亿6939万美元。

在Tipranks的23名分析师似乎也相当看好优步，其中22名给予优步股“买进”评级，一名给予“持守”评级，一年期限平均目标价是46.91美元。