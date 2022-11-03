美联储连续四次加息75个基点

（早报讯）美国联邦储备委员会宣布，将联邦基金利率目标区间上调75个基点到3.75%至4%之间。这是美联储连续第四次加息75个基点。

新华社报道，美联储星期三（11月2日）结束为期两天的货币政策会议后发表声明说，近期支出和生产出现温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在较低水平，但通货膨胀率居高不下，反映出与冠病疫情相关的供需失衡、食品和能源价格上涨以及更广泛的价格压力。乌克兰战争及相关事件，为通胀带来额外上行压力并困扰全球经济活动。

美联储在声明中说，继续上调联邦基金利率目标区间将是适当的。在确定未来加息步伐时，将考虑货币政策的累积紧缩效应、货币政策对经济活动和通胀影响的滞后性以及经济和金融市场发展。同时，美联储将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券，坚决致力于将通胀率降至2%的长期目标。

彭博社报道，联邦公开市场委员会（FOMC）在利率政策声明中表明，可能有必要“持续升息”以将利率提高至“足够限制性”水平，从而把通胀率逐步拉回至2%。

美联储主席鲍威尔在会后召开的新闻发布会上说，恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场。美联储将继续坚决致力于将通胀率降至2%的目标，坚持紧缩政策直至通胀目标达成，并预计持续加息将是适当的。

鲍威尔说：“自上次会议以来公布的一系列数据显示，最终利率水平将高于先前预期……现在离考虑停止加息还早得很。”

自3月以来，美联储已连续六次加息，累计加息375个基点。美国联邦基金利率水平已升至2008年1月以来最高位。