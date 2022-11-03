初步结果：内坦亚胡阵营有望组织以色列内阁

（早报讯）根据对以色列第25届议会选举约87.5%选票的统计结果，前总理内坦亚胡阵营将获得65个议席，有望获授权组阁。

新华社报道，以色列中央选举委员会星期三（11月2日）说，初步计票结果显示，内坦亚胡领导的右翼政党利库德集团获得议会120个席位中的32席，位居第一。现任总理拉皮德领导的中左翼政党“拥有未来”党获得24席紧随其后，极右翼政党宗教犹太复国主义者党以14席位居第三。

根据初步结果，由利库德集团、宗教犹太复国主义者党以及另外两个宗教政党组成的内坦亚胡阵营获得65席，超过议会半数席位，有望得到总统赫尔佐格授权组阁。

以色列总统办公室11月2日宣布，总统赫尔佐格将于下周会见议会各党派代表，并授权其中一个党派组阁。

中国新闻社报道，73岁的内坦亚胡于1996年至1999年、2009年至2021年担任以色列总理，曾是以色列史上最年轻、执政时间最长的总理。他在2021年卸任总理后担任反对党领袖，目前因涉嫌腐败等问题在接受调查。

以色列议会实行一院制，共有120个席位。法律规定，获得议会半数以上议席的政党可单独组阁。由于中小党派林立，以色列历史上从未出现单一政党组阁的情况。

以色列第25届议会选举11月1日举行，共有40个政党和党派联盟角逐议会120个席位。最终选举结果将于11月9日公布。