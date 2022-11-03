科技巨头苹果市值一抵三：Alphabet、亚马逊和Meta Platforms

（早报讯）过去一个月，科技巨头苹果公司（Apple）的股价异军突起，表现比其他大型科技同行都要出色。现在谷歌母公司Alphabet Inc、亚马逊（Amazon）和脸书母公司Meta Platforms三家市值综合在一起，都比不上一个苹果公司。

根据道琼斯市场数据（Dow Jones Market Data），以苹果在星期三（11月2日）闭市价计算，这个巨无霸的市值是2.307万亿美元（约3.27万亿新元）。当天Alphabet、亚马逊和Meta Platforms三家的总市值则为2.306万亿美元。

数据也显示，截至2021年，苹果的市值是2.913万亿美元。而Alphabet、亚马逊和Meta Platforms的总市值则是4.410万亿美元。这个对比充分说明科技股今年的急剧下跌趋势。

在过去一个月和开年至今，苹果股票表现均比这三个科技同行来得好。

苹果股价在过去一个月上涨了4.9%。相比之下，Alphabet股价下跌9.1%、亚马逊下跌18.5%，Meta Platforms下跌33.3%。年初至今，苹果股价虽然下跌18.3%，但是Alphabet下跌40.5%，亚马逊更是下跌44.7%，Meta Platforms则猛挫73.1%。

这四家公司上星期也陆续发布了季度业绩，只有苹果的业绩得到了投资者的喝彩。Alphabet、亚马逊和Meta Platforms的股价在业绩发布后都相继下跌。其中Meta Platforms的市值更是跌破3000亿美元，这也是该股自2016年2月以来首次跌破这个水平。道琼斯市场数据显示，截至11月2日，Meta Platforms的市值是2400亿美元。

亚马逊的股票在过去六个交易日都在下跌，在星期二（1日）更是跌破万亿美元，是自2020年4月以来首次跌破这个关头。

苹果隔夜闭市价为145.03美元，跌5.62美元（3.73%）。Alphabet隔夜闭市价87.07美元，跌3.43美元（3.87%）。亚马逊隔夜闭市价92.12美元，跌4.67美元（4.82%）。Meta Platforms隔夜闭市价90.54美元，跌4.66美元（4.89%）。