土耳其通胀率达85.5% 创24年新高

（早报讯）土耳其持续飙涨的食品价格和能源成本，导致该国10月通胀率连续17个月加速飙升至85.5%，创24年来新高。

据土耳其统计局星期四（11月3日）公布的数据，消费者价格按月上涨3.54%，略低于路透社此前预测的3.6%。预计全年的消费者价格通胀率为85.60%。

多数国家央行利用提高利率遏制通胀，但土耳其当局认为，商品成本飙涨是由俄乌战争等外部因素导致。

土耳其总统埃尔多安表明，高借贷成本将导致通胀攀升，较低的借贷成本有助于降低通胀。因此，埃尔多安在2021年底推出了一个新经济模式，旨在通过增加出口、投资以及就业机会等实现经济增长。

在埃尔多安的坚持下，土耳其央行连续在几个月内降息，最后一次降息发生在上个月，下调基准利率100个基点至10.5%。

目前，土耳其通胀率高出央行预期的17倍。在土耳其人口最多且最富裕的城市伊斯坦布尔，10月的年度零售通胀率飙升至109%。

埃尔多安预计将在2023年6月的大选中寻求连任。他向选民保证，通胀将在2023年第一季度开始下降，并承诺政府将通过大幅提高最低工资、可负担的住房和廉价贷款，来弥补生活成本上升造成的经济负担。

埃尔多安在星期三（2日）晚间的电视采访中说，"他们不断地提到通货膨胀，我们将在新年后讨论这个问题"，并重申利率和通货膨胀都将出现下降。