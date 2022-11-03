国际特赦组织：缅军政府转走民用飞机燃料后对平民发动空袭

（早报讯）缅甸军政府疑似在转走民用飞机燃料后，对包括平民在内的异己人士发动空袭，造成大量人员伤亡，人权组织批已触犯战争罪。

法新社报道，国际特赦组织（Amnesty International）星期四（11月3日）发布一份报告说，从2021年2月到今年9月，该组织在追踪八批抵达蒂拉瓦港码头的航空燃料后发现，这些本该供应给民用飞机的燃料最终被运送到军事机场的加油设施。

据悉，至少有两批来自中石油（PetroChina）旗下的新加坡石油公司以及泰国石油公司的航空燃料，最终被直接交付给军方。

特赦组织利用飞行追踪数据和对前军事人员的采访得知，在记录时间段内，有两个空军基地使用转走的航空燃料发动了空袭，其中一些袭击则构成了战争罪。

特赦组织呼吁所有参与供应链的公司"立即暂停直接和间接供应、销售和转让，包括航空燃料的过境、转运和经纪业务"。

联合国人权专员今年3月表明，对人口密集地区发动军事空袭可能构成战争罪。

10月23日，缅甸军政府派出两架军机对克钦独立军所举办的一场音乐会发动空袭，造成至少50人死亡，其中包括平民。

军政府被指以平民为攻击目标，犯下战争罪行。

军方则发声明辩称，政府军受到克钦独立军及其他武装组织伏击，因而以空袭反击，这符合国际交战规则。