周四美市盘前退低 重点谈线上交易平台Robinhood最新业绩

星期四（11月3日）重点：

（早报讯）●联储局宣布一连第四次加息75个基点，把联邦基金利率的目标范围上调到3.75％至4％，导致美国华尔街股市主要股指期货星期四（11月3日）走低。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌22.10点或0.59％，报3737.60点；纳斯达克100指数期货跌74.60点或0.68％，报10831.70点；道琼斯指数期货则退低142.60点，报32005.20点。

●美国股市隔夜（星期三）大幅收低。联储局主席鲍威尔隔夜把利率再次调高75个基点，打散了市场对联储局可能减缓加息步伐的乐观情绪。不过他也暗示，接下来利息增幅可能会较为缓和。

●标准与普尔500指数隔夜下跌96.41点，闭市报3759.69点。重量级的道琼斯指数则跌505.44点，闭市报32147.76点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低3.39％或382.61点，以10906.34点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是128亿股，比过去20天的115亿7000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●华尔街分析师普遍预测，星巴克（Starbucks）在今晚收盘后发布的季度每股盈利会是0.72美元，营业额则会是83亿1000万美元。星巴克股价在今晚盘前微跌0.09美元，截稿时报84.49美元。

●中资电动车制造商蔚来（NIO）星期四证实，之前因为冠病疫情限制措施而暂停生产的中国东部城市合肥的两家工厂，现在已经恢复生产。蔚来股价在今晚盘前退低0.17美元，截稿时报9.32美元。

●交易平台eBay隔夜发布了强劲的第三季度业绩，显示eBay转向奢侈品和二手商品的决定可能有助于公司缓解销售额下降的趋势。eBay股价在今晚盘前上升2.80美元，截稿时报40.86美元。

●下文我们来看看美国线上交易平台罗宾汉（Robinhood）的最新业绩。今晚盘前该股起0.63美元，截稿时报12.03美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、英特尔（Intel Corp）、亚马逊（Amazon）和Qualcomm Inc。截稿时，这五只活跃股的股价跌多起少。

罗宾汉（Robinhood）（纳斯达克证券交易所代码：HOOD）

图为美国线上交易平台罗宾汉（Robinhood）首席执行官兼联合创始人特涅夫（Vlad Tenev）。（路透社）

美国线上交易平台罗宾汉隔夜公布的第三季度业绩显示，利率上升给平台带来了更高的利息收入，推动公司的营业额和盈利双双超标。但是罗宾汉的每月活跃用户却环比下降12.8%至1220万，是公司上市以来的最低水平，一个季度流失了180万月活跃用户。

根据罗宾汉的业绩报告，该公司第三季度的营业额是3亿6100万美元，净亏损额是1亿7500万美元或每股亏损0.20美元。而市场分析师之前的预测则是营业额3亿5770万美元，每股亏损0.27美元。

这个季度的期权交易为罗宾汉带进了1亿2400万美元的营业额。股票交易方面取得的营业额则有3100万美元。由于这个季度全球加密货币交易量下降，加密货币交易方面的营业额已从第二季度的5800万美元下降12%至5100万美元。

在这个季度里，因为市场利率显著上升，罗宾汉的净利息收入显著增长了73%至1亿2800万美元。

首席执行官兼联合创始人特涅夫（Vlad Tenev）在发布业绩是说：“在第三季度里，我们达到了之前定下的调整后的息税折摊前盈利（EBITDA）目标，而且还比原先计划提前一个季度达到这个目标。”

在股价方面，罗宾汉的股价今年迄今已下跌超过33%。在隔夜股市收市发布业绩后，该股在延长的盘后交易中上涨4.56%，至11.92美元，收回了交易时间的4.3%跌幅。

在Tipranks的九名分析师当中，有两名给予罗宾汉股“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，三名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是12.22美元。