逾3200万美国选民提前投票 选举官员称恐吓选民情况扩大

（早报讯）现在距离美国中期选举只剩下最后五天时间，民主党籍总统拜登正在新墨西哥州和加利福尼亚州积极催促票，共和党籍前总统特朗普到爱荷华州站台，而选举官员警告，恐吓选民的情况正在扩大。

《纽约时报》报道，至今已有超过3200万选民完成提前投票，大多数州的提前投票率与2018年中期选举的创纪录水平保持一致。按政党登记报告投票总数的州不到所有州属的一半，但至今为止的迹象表明，共和党人的投票热情高涨，民主党人则略有缩小。

无党派组织“公开秘密”（Open Secrets）星期四（11月3日）估计，2022年中期选举的竞选支出将达到167亿美元（约237亿新元），比2018年的纪录多出20亿美元。大部分资金来自亿万富豪的捐助，以及大部分不受监管的超级政治行动委员会（PAC）。

尽管选举欺诈行为在美国很少见，但多个州的选举官员都对恐吓选民和破坏公众对选举程序的信心的情况提出警告，并设法向选民保证他们的投票的安全的。

虽然民意调查显示选民最担心的是经济和通胀问题，但许多选民，尤其是保守派选民还有温和派和自由派选民，都对犯罪和社会骚乱感到担忧。尽管全国犯罪趋势喜忧参半，但这些选民看到的是佛罗里达州杰克逊维尔等地的凶杀案激增，不时听说街坊邻里发生抢劫或汽车被盗，而福克斯新闻等保守媒体和地方电视新闻都大幅报道犯罪案件。

这些担忧普遍有利于共和党候选人，他们将许多城市的暴力犯罪激增归咎于民主党民选官员。这些暴力犯罪在冠病大流行期间涌现，至今尚未完全消减。

在全美各地，许多中间选民也更倾向于支持强调犯罪激增和公共安全的共和党候选人。

在中期选举倒数阶段，两党重量级人物全体总动员，拜登在新墨西哥为圣迭戈民主党竞选代表莱文站台时，宣传他的学生贷款减免计划，前国务卿希拉莉与纽约州长霍赫尔同台，呼吁选民出来投票，副总统哈里斯预计也将到场，而特朗普与共和党籍的爱荷华州长雷诺兹及参议员格拉斯利一起出席造势活动。

美国中期选举将在11月8日举行。