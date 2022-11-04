韩美商定必要时在韩出动美战略武器

（早报讯）韩美国防部长商定，两国将在必要时，经协商在韩半岛适时出动美国的战略武器，应对来自朝鲜的核威胁，并将继续采取新措施加强对朝遏制力。

韩联社报道，韩国防长李钟燮和美国防长奥斯汀星期四（11月3日）在美国五角大楼举行的第54次韩美安保会议结束后，发表联合声明。

声明称，奥斯汀对朝鲜试图开发核武器和发射手段表示担忧，并重申美国向韩国提供延伸威慑的坚定承诺，为此将运用核武器、常规武器、导弹防御能力和先进非核能力等所有范畴的军事能力。

奥斯汀还说，不能容忍朝鲜针对美国和美国盟友进行包括非战略核在内的任何核攻击，这将招致金正恩政权的终结。

美韩商定进一步加强同盟力量、情报共享、协商程序、共同企划和实施等，以遏制和应对日益升级的朝鲜核导威胁。双方还重申必要时以适时、协调的方式在韩半岛出动美国战略武器，遏制朝鲜引发韩半岛安全局势动荡的行为。

双方决定通过韩美联合国防协商机制等各种协商机制紧密协商，寻求加强延伸威慑力的方案，还建议韩美遏制战略委员会在明年第55次韩美安保会议之前完成对“定制型威慑战略”的修改。

此外，双方决定每年定期举行延伸威慑手段运用演习，应对朝鲜近期的核战略和力量变化，在韩美威慑战略委员会（DSC）会议机制下新设“导弹政策协商机制”（CMWG），并紧密协商在明年联演期间重启大规模联合野外机动训练等事宜。

就韩美日合作和印太地区问题，双方重申将通过韩美日安全会议（DTT）等定期协商机制不断增进和扩大三方安全合作的公约。双方还一致认为韩美同盟在推动印太地区的安全、稳定和繁荣方面发挥核心作用，并决定继续加强韩美在印太地区和国际社会的国防与安全合作。