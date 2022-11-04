中期选举最后冲刺 拜登呼吁年轻人出来投票

（早报讯）美国总统拜登到西部继续他的助选行程，呼吁年轻选民出来投票。拜登强调他的学生贷款减免政策，并抨击石油公司推高油价，在中期选举最后几天，试图将此次选举转变为对共和党的一次公投，呼吁选民舍弃共和党，投他一票。

路透社报道，拜登星期四（11月3日）在新墨西哥州说，他推动的学生贷款减免政策和为新墨西哥州提供的免费读大学计划，旨为鼓励年轻人掌握技能，以在现代经济中保持竞争力。

拜登在那里的三天助选活动从新墨西哥州最大城市阿尔伯克基开始，他告诉当地社区学院的学生，他取消了数以十亿美元计的学生债务。

民调显示，民主党籍的新墨西哥州州长格里沙姆（Michelle Lujan Grisham）的支持率领先共和党籍挑战者、前电视气象员隆切迪（Mark Ronchetti）约六个百分点。

拜登过后越过里奥格兰德河，在新墨西哥州第二个众议院竞选集会上讲话。共和党籍众议员赫雷尔（Yvette Herrell）正面对民主党籍挑战者瓦斯奎兹（Gabe Vasquez）的激烈竞争。

石油和天然气行业是新墨西哥州的热点竞选议题。拜登重申了他最近对化石燃料公司的批评，他指责石油公司发战争财，助长汽油价格居高不下。

美国中期选举将在11月8日举行。据《纽约时报》报道，至今已有超过3200万美国选民已完成提前投票。