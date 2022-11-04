美国研究：TikTok充斥选举假信息 恐影响年轻选民

（早报讯）非盈利组织“全球见证”和纽约大学的研究团队，对中国互联网巨头字节跳动旗下的抖音海外版TikTok短视频应用展开的一项测试结果显示，虽然TikTok平台已宣布禁止付费政治内容，但研究团队提交的含美国中期选举错误信息的广告，高达九成仍然获得通过。

法新社报道，由于有越来越多美国人视TikTok为新闻来源，监管机构担心TikTok平台充斥着错误信息，会对年轻选民造成影响。美国有800多万年轻选民将在下周中期选举中首次投票。

许多毫无根据的选民欺诈指控、邮寄选票的虚假信息，以及关于不同州法律的误导性视频，都在这款深受美国民众欢迎的社交媒体应用中疯狂传播。

更令人不安的是，TikTok批准了包含明显错误信息的付费政治广告，而该公司2019年已宣布禁止这类广告。

其中一个广告说：“黑客可以轻易改变选举结果！别浪费时间在中期选举投票了。”

这其实是“全球见证”（Global Witness）和纽约大学的研究人员，为测试TikTok禁止付费政治广告而创作的内容之一。

结果，在研究人员提交有关中期选举的虚假信息中，90%获TikTok通过。

与其他社交媒体平台相比较，“全球见证”高级顾问劳埃德（Jon Lloyd）给TitTok在应对选举虚假信息方面的评分是“垫底”。

他说：“相对来说，我们对这个结果是相当震惊的。”

总部位于北京的TikTok母公司字节跳动制定了旨在限制选举阴谋论传播的规则，但专家对这些规则的有效性提出质疑。

劳埃德说，TikTok的商业模式是建立在“放大和推动人们”的内容基础上，“仅仅因为他们制定了政策规则，并不意味着这些政策得到了很好的执行。”

美国中期选举将在11月8日举行。