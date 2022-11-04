韩发现朝鲜军机180余条飞行轨迹 出动战机应对

（早报讯）韩国军方在当地时间星期五（11月4日）上午11时许至下午3时许（新加坡时间4日上午10时许至下午2时许），捕捉到朝鲜出动约180架战斗机的航迹信息，紧急出动F-35A隐形战机等80多架军机予以应对。

韩联社报道，韩国联合参谋本部说，朝鲜军机在战术行动线（TAL）以北内陆地区和东西部海域等多地飞行。韩国空军随即出动包括80架F-35A隐形战机在内的空中战力，还通过后勤支援及防空战力确保万全的应对态势。

正在参加韩美空中联演“警戒风暴”的240多架两国战机也按计划进行训练，维持戒备态势。

韩国军方正与美方紧密保持合作，密切关注朝军相关动向，维持牢固的应对态势，应对朝鲜再次发起挑衅的可能性。

韩国统一部当天早前发表声明说，韩国政府强烈谴责朝鲜以韩国每年例行防御演习为由持续进行威胁和挑衅，推动韩半岛紧张局势升级。

统一部副发言人李孝贞在例行记者会上说，朝鲜在韩国全国哀悼期进行挑衅有违人伦和人道主义，目前韩半岛的紧张局势是由朝鲜盲目开发核导造成的。

李孝贞说，韩国政府将以坚定的遏制态势守护国民的生命和安全，敦促朝鲜立即停止挑衅，并响应韩方的对朝政策路线图“大胆构想”。

朝鲜3日连续发射了六枚弹道导弹，包括一枚洲际弹道导弹。朝鲜中央军事委员会副委员长朴正天3日晚上发表谈话，谴责韩美延长联合空演时间，称这是十分危险的错误选择。