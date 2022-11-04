周五美市盘前上涨 重点谈咖啡巨头星巴克的最新业绩

星期五（11月4日）重点：

（早报讯）●美国华尔街股市主要股指期货星期五（11月4日）上涨。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升28.90点或0.78％，报3748.80点；纳斯达克100指数期货起92.00点或0.86％，报10782.60点；道琼斯指数期货则起199.80点，报32201.00点。

●美国股市隔夜（星期四）连续第四个交易日收低，因为发布的各个经济数据几乎没有改变联储局继续加息的力度。

●标准与普尔500指数隔夜下跌39.80点，闭市报3719.89点。重量级的道琼斯指数则跌146.51点，闭市报32001.25点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.98％或215.74点，以10690.60点收市。

●美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是118亿1000万股，比过去20天的116亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

●据知情人士透露，美国审计官员提前完成了对中概股的第一轮现场审计检查，这可能意味着在美国挂牌的阿里巴巴、百胜中国控股等中概股可能不会从美国退市了。这个消息带动在美市挂牌的中概股星期五晚盘前飙升。小鹏涨18%；理想汽车涨过13%；哔哩哔哩、蔚来涨超过11%；阿里巴巴上涨近9%。

●PayPal隔夜发布的第三季度业绩虽然比预期中好，但是该公司高管却对公司接下来的营业额做出比分析师预估还低的预测，导致PayPal股价在盘前交易中下跌4.95美元，截稿时报71.60美元。

●尽管食物与服务费用价格上涨，市场对外卖服务需求继续保持强劲，带动食品配送公司DoorDash Inc的订单在第三季度飙升至历史新高。DoorDash股价在盘前交易中上涨6.09美元，截稿时报53.70美元。

●下文我们来看看星巴克（Starbucks）的最新业绩。盘前该股起3.32美元，截稿时报88.00美元。

●盘前活跃股按序：苹果（Apple）、PayPal Holdings、特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）和Twilio Inc。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

星巴克在美国分店的每日流量在9月份达到了疫情前的约95%。（路透社）

星巴克（Starbucks）

（纳斯达克证券交易所代码：SBUX）

尽管价格调高，消费者普遍上似乎都愿意花钱喝咖啡，尤其是星巴克的冰咖啡饮料和南瓜香料拿铁，带动了星巴克截至于今年10月2日的第四财季业绩超标。

不仅如此，星巴克还说，在本季度里，公司在美国旗下的各个分店的客流量都有所改善，而且流量也几乎回到2019年的水平。

首席财务官鲁杰里（Rachel Ruggeri）就说：“尽管过去一年里我们调高了售价，但是我们的秋季促销活动非常成功。美国分店的每日流量甚至在9月份达到了疫情前的约95%。”

根据星巴克星期四（3日）盘后发布的业绩报告，尽管外币折算带来了3%的兑换不利影响，该公司的季度营业额仍创下新纪录，达84亿美元，同比增长3%。每股盈利是0.81美元。而市场分析师之前普遍预测的营业额则是83亿1000万美元，每股盈利则是0.72美元。

不过星巴克全球各个市场的表现则参差不齐。美国同店销售额增长11%，比预期的7.78%还来得强劲。这主要是因为星巴克美国市场的平均消费额增加了10%。

但是在国际市场方面，销售额则下跌了5%。只是这个跌幅比分析师预测的8.23%跌幅还来得轻微。受打击最大的市场是中国，销售额显著下滑16%，不过这个跌幅比分析师预测的21.70%稍微好些。

星巴克也在业绩发布会上预计，公司2023财年的营业额将增长10%至12%。全球同店销售额增长则将达到7%至9%范围的高端。然而，由于受到中国与疫情相关的严格措施的影响，星巴克第一财季的业绩可能处在该范围的低端。

在Tipranks的20名分析师当中，有10名给予星巴克股“买进”的评级，10名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是100.20美元。以隔夜的84.68美元闭市价计算，分析师认为该股还有18.33％的向上潜能。