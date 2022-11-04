美游民危机加剧 多城禁指定营区外露营引争议

（早报讯）随着美国游民危机的爆发，西北部的俄勒冈州波特兰市区和住宅区人行道上的帐篷激增，引发了全美城市展开辩论，争议是否应该禁止游民在指定露营区外的其它任何地方露营。

美国侨报网报道，过去几年，共和党领导的州，包括得克萨斯州和密苏里等州通过了禁止街头露营法律，同时将经济适用房项目的资金转入短期居所解决方案。

经过几十年努力，一些稍有成果的西海岸城市正考虑创建短期居所的计划。波特兰市议会议员星期四（11月3日）开始就一项提案投票，提案建议创建至少三个大型指定营地，每个营地初始容量约150人。营地提供食物、卫生、垃圾收集、精神健康和药物滥用治疗等服务。

据悉，波特兰有3000多人居无定所，比2019年增加了50%。

波特兰市长泰德·惠勒（Ted Wheeler）自2017年上任以来一直努力解决游民问题，他在星期四的议会投票前公开说：“让波特兰游民独自在街头受苦，无任何人道或同情心可言。”

但反对者指出，限制游民随处露营实际上是将无家可归视为犯罪般，这并不能从根源上解决游民危机。

全美只有东岸的纽约依法必须为任何寻求庇护者提供住宿场所。纽约近期也为应对外来移民的住宿设立了营区。

“消除全国游民联盟”首席执行官安·奥利瓦（Ann Oliva）说：“游民人数增加，公众给民选官员与其他有权解决游民问题的人，所施压力也越来越大。”

流浪了11年的兰迪·汉弗莱斯（Randy Humphreys）告诉记者，大型指定营地可能很危险，他说：“会有打斗，也会有枪击事件。”

但支持创建指定营地措施的莫妮卡·科里（Monica Cory）说，她的社区已被帐篷、破房车、垃圾和毒品所占据。

研究政府政策的非营利机构西塞罗研究所（Cicero Institute）指出，与建立经济适用房相比，创建指定露营区或能使城市更快解决游民危机。