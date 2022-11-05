（早报讯）马来西亚第15届全国大选星期六（11月5日）上午开始提名。这是马国2020年初冠病疫情以来首次举行全国大选。由于国民阵线（国阵）、国民联盟（国盟）与希望联盟（希盟）及其他政党无法达成合作共识，因此全国222个国会选区中的大多数选区，预料都将出现至少三角战。

这次只有国阵之前执政的玻璃市、霹雳及彭亨三州与大选同步举行州选举。疫情期间遭紧急状态令展延的沙巴布加雅州选区，星期六也将举行补选提名。

马国选委会这次批准各党候选人按冠病疫情前方式提名及竞选。因此各党候选人及支持者一早就聚集在全国各提名中心附近，然后浩浩荡荡步行前往提名。

警方这次在大选前后部署约7万人维持秩序。警方也确认全国七个“热点选区”和1131名热点人物并加强部署，全力确保提名、竞选与投票能顺利进行。

据选举委员会，星期六的提名时间是上午9时至10时。提名结束后，获得选委会批准的合格候选人将展开竞选活动，直到11月18日深夜11时59分。这次大选将在11月19日上午8时投票。竞选期共14天。竞选期在最后一晚午夜即结束后就进入冷静期，一直到投票结束都禁止拉票。

马国国会下议院共有222席，执政门槛112席，三分二多数为148席。全国13州共有600个州选区：但这次只有三州的116个州选区和沙巴布加雅州选区举行选举。这次选举成本约10亿令吉（约3亿新元）。

这次也是马国今年1月正式实施18岁自动成为选民制度后的首次全国大选，选民总数约2110万人，其中约580万人是首次投票的新选民。其中约120万人是18岁至21岁的青年，其余约460万人是年满21岁及以上、但一直没有登记为选民者。今年3月柔佛州选举投票结果显示，这些新增选民的投票意愿都不高。