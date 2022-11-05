美两党聚焦最新就业数据 关键州佐治亚提前投票创纪录

（早报讯）美国中期选举进入最后阶段，民主党和共和党都聚焦最新的就业数据，两党大腕齐出动展开竞选活动，关键州选情备受关注。

《纽约时报》和路透社综合报道，美国劳工部星期五（11月4日）公布的数据显示，今年10月美国失业率升至3.7%。

10月美国失业率环比上升0.2个百分点至3.7%，失业人数涨至610万。当月，失业时间多于27周的长期失业人数环比微涨至120万，占所有失业人数比例升至19.5%。劳动参与率则继续下降0.1个百分点至62.2%，这表明劳动力市场供需关系进一步紧张。

共和党抓住失业率小幅上升之机抨击执政党的表现，称通货膨胀导致选民面对更高的食品和天然气成本。共和党全国委员会发表声明说：“这是今年最糟糕的就业报告。”

民主党人则强调总统拜登上任后每个月的就业机会都上升，经济实力坚强，但他们同时也承认，通胀使许多选民面临艰难的抉择。

拜登星期五（11月4日）走访加利福尼亚州卡尔斯巴德的美国通信公司Viasat Inc，称美国将增加半导体晶片产量和解决在他上任初期爆发的供应链问题。

拜登强调他推动的振兴经济政策，称正计划与石油公司进行会谈。同日晚上，他到芝加哥出席民主党籍众议员卡斯滕和福斯特的竞选参会，这表明即使在郊区，民主党的选情也岌岌可危。

在密歇根州竞选连任的民主党现任州长惠特默和副州长吉尔克里斯特继续乘巴士访问选区；副总统哈里斯4日晚则以视讯方式与佐治亚民主党人发表讲话。

英国广播公司（BBC）把焦点放在选情激烈的关键州，因为民主党能否继续控制国会将取决于这些关键州。

传统为保守党地盘的佐治亚州在上一回选举中选出一名民主党籍参议员。但在这回选举，民主党能不能继续维持参议院多数可能看佐治亚州参议院席位花落谁家。

佐治亚州现任参议员沃诺克的共和党挑战者、前美国国家橄榄球联盟球员沃克（Herschel Walker）来势汹汹，两人目前的支持率不分上下。

佐治亚州州长的选情也很激烈。现任州长为共和党的坎普，他是铁杆保守派，而挑战他的民主党候选人艾布拉姆斯（Stacey Abrams）是一名维护投票权倡议者。

4日为佐治亚州提前投票的最后一天，截至当地时间4日早上（新加坡时间4日晚上），已有将近240万选民提前投票，这比2018年创下的纪录180万选民提前投票高出许多。

美国中期选举将在11月8日举行。众议院所有435个议席将全部改选，参议院100个议席将改选35席。除了佐治亚州，另外五个关键州为宾夕法尼亚州、内华达州、俄亥俄州、亚利桑那州和威斯康星州也备受关注。