推特内容审核不受裁员影响 马斯克称广告收入大减

（早报讯）美国推特公司新主人马斯克说，尽管推特平台没有任何改变，但广告商对推特的内容审核感到担忧而撤走广告，导致推特的收入“大幅下降”。

彭博社报道，奥迪、辉瑞和通用磨坊等大型品牌在马斯克收购推特公司后，均决定暂时停止在推特平台投放广告，在了解马斯克对推特的发展规划之后，它们才会决定下一步计划。

马斯克自称言论自由倡导者，称希望改变推特对有争议内容的处理手法，但他同时也向广告商保证，他不愿看到推特变成一个什么人都可以随便讲话，却无须面对任何后果的“放肆言论黑洞”。

另据路透社报道，推特公司的安全与诚信部主管罗斯星期五（11月4日）通过推特平台宣布，推特已解雇了50%的员工，但推特的内容审核功能维持运作。

罗斯透露，推特的信任与安全团队有15%员工被解雇，防止错误信息和有害内容传播由这个部门负责。

罗斯强调，再过几天就举行美国中期选举，打击有害的错误信息仍然是推特的优先工作。

马斯克随后也发推文说：“让我再明确地说一遍，推特对内容审核的坚定承诺绝对没有改变。”

法新社报道，研究显示，毫无根据的选民欺诈指控、邮寄选票的虚假信息以及有关各州法律的误导性视频，在广受欢迎的社交平台TikTok散播。

美国非营利组织“全球见证”和纽约大学的研究人员创建了几段视频在TikTok上打广告，以测试它是否有效禁止有偿政治视频。结果发现，TikTok批准了他们提交的90%广告包含错误选举信息。

越来越多美国人视TikTok为新闻来源，美国监管机构担心TikTok平台上充斥着错误信息，会对年轻选民造成影响。美国有800万年轻选民将在11月8日的中期选举中首次投票。