【马国大选】雪州双溪毛糯国席七角战 巫统凯利争出线

（早报讯）空降至雪兰莪双溪毛糯国会选区上阵的原任卫生部长、巫统三届国会议员凯利在本届大选面对七角混战，他将对垒另外六名包括来自希望联盟及国民联盟的候选人，争取在这个被视为公正党强区的马来城市选区突围而出。

凯利的对手分别是希盟公正党副宣传主任拉玛南（Ramanan Ramakrishnan）、国盟伊斯兰党双溪毛糯区部副主席莫哈末加扎里（Mohd Ghazali）、祖国斗士党青年团中委莫哈末阿克玛（Mohd Akmal）、人民党副主席阿末朱菲里（Ahmad Jufliz）、无党籍人士赛阿都拉萨（Syed Abdul Razak）及努哈丝琳达（Nurhaslinda）。努哈丝琳达也是唯一一位女性候选人。

46岁的凯利是巫统党内备受瞩目的中生代领袖，冠病疫情期间他先后担任科学、工艺及革新部长及卫生部长，表现受外界肯定。

一身蓝色马来传统服装的凯利在星期六（11月5日）上午约8时50分，抵达位于八打灵县政府办公大厦的雪州双溪毛糯提名中心，以提交参选表格。

他在提名结束后受访时说：“这是一场硬战，上届公正党多数票超过2万6000张，我希望选民给我机会，让我向他们述说我对双溪毛糯的计划。”

由于巫统署理主席、林茂区部主席莫哈末哈山要上阵森州林茂国席，被视为部长派且在党内没有高职的凯利被迫让路，一度去向不明。

尽管公正党已连赢三届，但莫哈末哈山反驳外界指控，否认让凯利出征双溪毛糯国席，旨在扼杀他的政治生涯，针对这样的说法，凯利回应说：“我还没要走，至少不是今天。”

公正党原任国会议员西华拉沙因健康因素，声带出现问题遭党主席安华割爱。西华拉沙自2008年起一连三届大选获胜，2018年大选面对四角战，仍取得超过2万6000张的多数票。