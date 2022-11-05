【马国大选】霹雳打扪国席四角战 安华硬撼前大臣

（早报讯）马来西亚第15届大选星期六（11月5日）提名，希盟及公正党主席安华以“希盟首相候选人”的姿态，成为霹雳州打扪国会选区候选人之一，挑战守土的国民联盟代表、土著团结党署理主席阿末法依沙，同时要与国民阵线代表、巫统打扪区部主席阿米鲁丁，以及祖国行动阵线的祖国斗士党代表阿都拉欣竞争。

这意味着，打扪将上演四角战，同时也是打着收拾叛徒旗号，从森美兰州转战霹雳的安华，与在2020年“喜来登事件”中被指背叛希盟的土团党前任霹雳州大臣阿末法依沙之间的生死之战。

安华等四名要竞选打扪国会议席的准候选人，星期六一早准时在9时进入提名中心提交表格。提交表格及候选人抽签的程序完成后，选举官在上午大约10时30分开始宣布正式候选人名单。

根据抽签结果，安华是打扪国席的1号候选人、阿米鲁丁2号、阿都拉欣3号，以及阿末法依沙4号。

安华在提名结束后对记者说，经过这几天和打扪选民的接触，选民对他到霹雳竞选给予正面回应，因此让他信心大增，

安华这次以希望成为“霹雳州第一位首相”的目标来霹雳竞选，但霹雳还有另一位潜在的首选人选，即巫统主席阿末扎希。针对此事，安华说，确实有很多首相人选，包括看守首相依斯迈沙比里、国盟主席慕尤丁等，一切就交由选民选择及决定。